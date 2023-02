L’édito sportif : l’honneur des clubs formateurs de la région de Charleroi (et d’ailleurs...)

L’autre jour, sur un bien connu réseau dit social américain, j’ai vu l’un ou l’autre commentaire interpellant - m’ayant en tout cas interpellé - sous un article du présent media évoquant les bonnes performances des jeunes de notre meilleur club de basket dans je ne sais plus quelle compétition. Lire aussi Mehdi Boukamir prolonge son contrat au Sporting de Charleroi jusqu’en juin 2025 « Encore heureux… », était-il notamment écrit. Eh bien, oui, encore heureux que nous ayons un tel porte-drapeau que celui du Spirou en basket. Et encore heureux aussi que nous disposions du Sporting comme étendard footballistique de notre riante région… Mais ce « Encore heureux… » un rien moqueur voulait en fait dire « Il ne manquerait plus que ça… » en référence - c’était très précisément énoncé par ailleurs - au fait que le Spirou va récolter çà et là le blé encore levant.

Lire aussi Premier contrat pro au Spirou de Charleroi pour le jeune Lukijan Zecevic de Verviers: «C’est une grande fierté» Et alors ? N’est-ce pas là, comme donc pour le Sporting par ailleurs, un mode de fonctionnement pyramidal tout à fait normal ? Donc, non, pour ceux - parents, entraîneurs ou autres… - qui penseraient que ce n’est pas normal, que cela relèverait d’une forme de vol, il n’y a rien de scandaleusement répréhensible là-dedans en termes de morale et d’éthique sportives. Dans ce processus, c’est même l’honneur des clubs fournisseurs d’être appelés formateurs, ce qualificatif étant on ne peut plus noble.