La soirée en amoureux à la fête foraine vire à la tragédie: Tiffany, 22 ans, décède après avoir été éjectée de la nacelle d’une attraction, «elle a hurlé, elle a vu qu’elle n’allait pas s’en sortir»

C’est dans l’attraction « Maxximum », de type pendulaire et de 50 mètres, qui tourne à 360 degrés à une vitesse de 80 km/h, que la jeune femme a pris place. Rapidement, elle se rend compte qu’elle n’est pas bien attachée et le drame survient. Elle est éjectée de la nacelle, chute de plusieurs dizaines de mètres et percute de plein fouet la cabine à l’accueil. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l’étudiante n’a pas survécu.

Une enquête a été ouverte et plusieurs negligences ont été relevées. L’arceau de sécurité qui empêche la chute des visiteurs n’était pas bien fixé. L’employé qui devait s’en assurer a pris la fuite à l’arrivée de la police. Il travaillait sans contrat et la semaine dernière, il était toujours recherché. Le gérant du manège, blessé, a été placé en garde à vue et mis en examen le 8 février dernier pour « homicide involontaire » et « travail dissimulé ».