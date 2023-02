Masque, capuche, dispositif policier important: les premières images de Pierre Palmade depuis son terrible accident (vidéo)

Le 10 février dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Ce jeudi 16 février, la garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée. Lors de cette dernière, l’homme a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Ce dimanche 19 février, une autre enquête a été ouverte, pour détention d’images à caractère pédopornographique, suite aux accusations d’une personne dont l’identité n’a pas été dévoilée. Pierre Palmade n’a pas été interrogé sur le sujet et ne le sera pas si l’analyse de son matériel informatique ne révèle rien de répréhensible.