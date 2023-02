L’Unesco relance l’inscription des sites mémoriels 14-18

Ballottée une décennie au fil des décisions, des coups de pouce, ou pas, de diverses autorités, l’association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre voit-elle le bout du chemin ? Une ligne d’arrivée matérialisée par l’inscription au patrimoine mondial par l’Unesco de sites (dont 25 locaux) funéraires et mémoriels du front ouest de la Première Guerre mondiale. Afin de mesurer les chances de cette candidature, quatre questions s’imposent. Bienvenue à l’Unesco, son monde aux procédures codifiées, entre diplomatie et non-dits.

Pourquoi c’était bloqué ? Comme si la complexité du dossier, avec la multiplicité de sites (dans treize départements français et cinq régions belges) ne suffisait, l’association a mis l’Unesco dans l’embarras. Depuis 1978, le comité des biens se refusait à étudier les dossiers « des sites associés à des conflits récents ». En 2018, le comité de l’Unesco a engagé une réflexion pour répondre à cette question : ces sites relèvent-ils de l’objet et du champ d’application de la Convention du patrimoine mondial qui date de 1972 ? Après moult réunions, la réponse a jailli le mois dernier : c’est oui !

Refaire le dossier ? Dans son annonce, l’Unesco a précisé que les dossiers déjà déposés et complets postulaient de facto pour la session du Comité du patrimoine du 10 au 25 septembre 2023 à Riyad. Dont cette candidature. La semaine dernière à Paris, lors d’une réunion entre ministère français et belge de la culture en présence de membres de l’association candidate, décision a été prise par les autorités belges (c’est ce pays qui présente officiellement le dossier) de ne pas modifier la VUE. La valeur universelle exceptionnelle (VUE), c’est pourtant l’alpha et l’oméga de l’Unesco, permettant de juger « l’importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle d’un site qu’elle transcende les frontières et présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’humanité ».

Or, depuis le dépôt de ce dossier en 2018, « nous avons changé de paradigme », détaille Nicolas Fricoteaux, président de l’association et du Département de l’Aisne, « de la guerre nous sommes passés à la paix, à la réconciliation ». C’est tout ce travail entrepris par Marie-Madeleine Damien, secrétaire générale de l’association et professeure émérite à l’université de Lille : « 135 pays attendent une reconnaissance pour leur participation à ce conflit. Cela illustre combien cette guerre constitue une page de l’histoire universelle, aujourd’hui source de paix, de réconciliation et de coopération ». Forcément, la professeure souhaitait modifier la VUE en ce sens ! Après, Nathalie Robcis, élue au Département des Ardennes et présidente déléguée de l’association, souligne qu’« avec le conflit en Ukraine, notre dossier fait sens actuel… » Tous ensemble ? « Alors que 1,4 million de soldats français sont décédés lors de ce conflit, la France n’a pas souhaité porter le dossier de notre candidature… C’est un énorme camouflet fait aux anciens combattants ! » estime un observateur. Effectivement, la France a laissé la Belgique présenter le dossier… « Depuis le début, nous sentons que le ministère de la Culture (en fait les fonctionnaires, pas la tête du ministère) accompagne la demande, mais sans être moteur… » relève un membre de l’association. « Je vais solliciter un entretien avec la ministre de la Culture, l’ayant déjà rencontrée à plusieurs reprises au sujet du dossier de la cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts », prévient Nicolas Fricoteaux. « Le but est de la sensibiliser davantage à notre candidature ». Cela semble s’imposer tant les sept ministres de la Culture ayant précédé Rima Abdul-Malak, depuis 2011, en semblaient bien éloignés sans motivation apparente.