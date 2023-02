Antonio, 14 ans, décède après avoir été renvoyé de l’hôpital d’Hornu: l’urgentiste reconnu coupable

Le 28 novembre 2015, Antonio, un ado âgé de 14 ans, est renvoyé chez lui après un passage aux urgences de l’hôpital EpiCURA d’Hornu.

L’adolescent se sentait mal, il avait des frissons et sa température était élevée. Le médecin urgentiste lui a administré une aspirine et un anxiolytique, estimant qu’il s’agissait d’un début de grippe. Or, le jeune homme souffrait d’un syndrome Opsi, depuis qu’on lui avait enlevé la rate à l’âge de cinq ans. Il est décédé chez lui, le soir-même, d’une septicémie pneumocoque.