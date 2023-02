Accident de Pierre Palmade: à la demande de la famille, TF1 diffuse une photo choc du père de famille de 38 ans sur son lit d’hôpital afin de montrer la réalité du drame (photos)

Ce dimanche soir dans « Sept à Huit », TF1 a diffusé des photos des victimes de l’accident qu’a provoqué Pierre Palmade. L’émission a dévoilé des témoignages poignants, de proches des victimes, qui laissent éclater leur colère envers l’humoriste qui a gâché la vie de toute une famille.

Dans le but que les gens comprennent la situation dramatique dans laquelle se trouvent les victimes, les proches ont accepté de diffuser les visages de ces dernières. Et les récentes nouvelles du père et de son fils ne sont pas rassurantes. Concernant l’enfant de six ans, « les médecins ont dit qu’il avait deux taches sur le cerveau. Il a un côté du crâne qui est fissuré. Pour l’instant, il n’arrive toujours pas à parler. Les médecins ont dit qu’il allait falloir attendre pour savoir quelles seraient les séquelles », confie un proche.