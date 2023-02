Conner Rousseau déguisé en supporter du RWDM lors du carnaval d’Alost

Le carnaval d’Alost, l’un des plus célèbres de Belgique, a accueilli de nombreux politiques ce dimanche. Parmi eux, Conner Rousseau, qui portait un maillot du RWDM, le club de Molenbeek. « Habillé comme un footballeur pro au carnaval d’Alost », a-t-il notamment écrit sur son réseau Facebook. Une nouvelle provocation envers la commune de Molenbeek ? Pas vraiment. Sur Instagram, il a remercié « les RWDM Girls », l’équipe féminine du RWDM, pour cette tenue.

Pour rappel, Conner Rousseau avait créé la polémique en déclarant dans une interview au magazine Humo « qu’il ne se sentait pas en Belgique », quand il roulait à Molenbeek. Une déclaration, forcément, qui avait suscité la colère de nombreux Molenbeekois. Le socialiste était alors venu en visite dans la commune. Sans changer d’avis pour autant. « « J’ai exprimé un sentiment que partagent de nombreux Flamands et j’ai proposé une solution : faire en sorte que tout le monde parle notre langue et reçoive plus d’opportunités dans notre enseignement (…). Cette visite n’a fait que renforcer mon propos », racontait-il encore à Humo.