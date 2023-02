Victime de fausses accusations suite au suicide de sa compagne Jenny, Craig s’est donné la mort trois jours plus tard...

C’est la famille de Jenny qui a commencé à se poser des questions sur l’implication de Craig dans le décès de la jeune femme. Mais cette hypothèse a rapidement été exclue par les enquêteurs. Les preuves de la police et du médecin légiste indiquaient clairement que Jenny s’était suicidée. Jenny avait de gros problèmes financiers et avait déjà fait une overdose suite à son divorce avec le père de ses enfants.

Trois jours après avoir retrouvé sa compagne morte, Craig, épuisé par les accusations, a envoyé un SMS à un ami, disant : « J’en ai assez, mais je vous aime tous ». Sa famille et ses amis ont alors immédiatement tenté de l’appeler, mais son téléphone était déjà éteint. Deux jours plus tard, son corps a été retrouvé.

Une amie de Jenny a déclaré à la police que le couple était « très heureux » et qu’elle n’avait jamais vu une seule trace de violence entre eux. Ils devaient partir en vacances en mai avec les enfants de Jenny et les amis de Craig ont révélé que ce dernier comptait même demander à Jenny sa main lors du voyage.

« Si vous me demandiez pourquoi Craig a fait ce qu’il a fait, je dirais que c’est à cause des allégations dégoûtantes qui ont été faites sur les réseaux sociaux après la mort de Jenny. Il était blâmé pour ce qui lui est arrivé, mais tous leurs amis savent que Craig n’aurait jamais fait de mal à Jenny », a témoigné un ami de Craig. « C’est juste une tragédie. Après la mort de Jenny, Craig a parlé à ses amis de ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux et ça l’a complètement brisé. Il a été poussé au suicide par ces commentaires et je ne peux même pas imaginer ce qu’il a ressenti quand il s’est donné la mort », ajoute son ami.