«The Company You Keep»: que vaut cette nouvelle série où Milo Ventimiglia fait (déjà) son retour en escroc beau gosse? Quand un malfrat et une nana de la CIA s’enflamment l’un pour l’autre, les courts-circuits ne sauraient tarder ! On attend beaucoup de cette nouveauté, à commencer par de l’action et de la sensualité ! Emma et Charlie : quand la loi fricote avec le crime ! - ABC

Par Jean-Philippe Darquenne

Neuf mois après la fin de « This is Us », Milo Ventimiglia est de retour sur les petits écrans américains dans une nouvelle série, « The Company You Keep », que la chaîne ABC a lancée ce dimanche 19 février à 22h. À cette occasion, nous avons voulu faire un mini récap du parcours du beau Milo. Rappelons d’abord que ses millions d’adoratrices – et adorateurs – ont flanché pour lui en le découvrant dans le rôle du jeune rebelle Jess Mariano dans « Gilmore Girls » (2001-2006). Il a enchaîné avec une autre série, « Heroes », où il est Peter Petrelli, un infirmier torturé qui tente de dompter ses super-pouvoirs. Et au cinéma, à la même période, il a joué le fils de Rocky dans « Rocky Balboa » (et plus tard dans « Creed II). de videos Lire aussi «Sex Education»: un personnage clé fera ses adieux dans la saison 4 Mais plus que tout autre, c’est le personnage de Jack Pearson dans « This is us » qui lui a permis de faire montre d’un jeu particulièrement nuancé. « The Company You Keep » lui permet, à 45 ans, de pincer une tout autre corde, le rôle de Charlie Nicoletti, beau mec qui fait partie d’une petite famille d’escrocs, à la traîne de laquelle il n’est absolument pas ! Manipulateur, menteur, pickpocket, magouilleur et physiquement paré pour toutes les opérations, il se présente à nous alors qu’il est en pleins pourparlers avec des gangsters irlandais (dans un hangar obscur, bien sûr). Mais les choses tournent mal et il comprend que son amoureuse Daphne Finch est une super-mauvaise, qui s’est montrée plus fûtée que lui.

Parallèlement, la jolie Emma Hill comprend qu’elle a été trahie par l’homme qu’elle pensait aimer et, le soir même, se retrouve dans un bar juste à côté de… Charlie. Le job de façade de ce dernier est justement d’être barman dans un établissement de Seattle. Mais bref… Emma et lui engagent la conversation, boivent plus que de raison, se plaisent énormément et finissent par faire l’amour au petit matin. Ce qui nous vaut quelques images sensuelles, mais néanmoins très sages.

La nuit de leur rencontre, ils ne font que se séduire, et quand Emma demande à Charlie ce qu’il fait dans la vie, il répond d’abord « prof de yoga » et, un peu plus tard, « criminel ». Et là, Emma lâche qu’elle est agent de la CIA. Ce qui les fait pouffer de rire ! Pourtant, pour la première fois, ils disent vrai. Et vraie aussi est l’attraction que l’un a pour l’autre. La preuve par les trente-six heures torrides et tendres qu’ils passent ensemble. « Restons ici pour toujours… »