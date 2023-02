Philippe arnaqué de 70.000 euros à Monceau-sur-Sambre: il est décédé, on cherche ses héritiers

On est en 2020 lorsque Leïla fait la connaissance de Philippe. L’homme est propriétaire de plusieurs immeubles et d’un livret d’épargne plutôt bien garni. Mais il n’est pas vraiment apte à s’occuper de lui : « Je l’ai hébergé. C’est vrai qu’il m’a confié ses cartes bancaires et ses codes. Mais il venait avec moi à la banque quand il fallait retirer de l’argent. Et nous avions un arrangement financier car nous entretenions des relations sexuelles ».

Un arrangement particulièrement intéressant pour Leïla puisqu’elle a ponctionné 70.000 euros en 4 mois, entre juillet et novembre 2020. Lorsque Philippe s’est inquiété de ses cartes bancaires et a demandé de l’aide à son assistante sociale, il lui restait 13,10 euros sur son livret, son compte courant était en négatif de 1.800 euros. Et sa carte de crédit était en négatif de 2.800 euros. Elle lui a tout pris… De plus, Philippe a toujours soutenu n’avoir aucun arrangement financier pour des prestations sexuelles… À l’audience, en décembre dernier, le parquet avait requis 2 ans de prison ferme. Depuis lors, la victime est décédée. Le tribunal a donc reporté la cause au 5 juin prochain, le temps d’identifier et de prévenir les héritiers de Philippe, pour qu’ils puissent participer au procès.