Objectif « au-delà des frontières » pour Hugo Duquaine

Quintuple champion de Belgique, âgé de 15 ans, Hugo est l’un des grands espoirs du golf belge masculin. Il rêve de suivre les traces des 2 Thomas (Pieters et Detry) et de devenir golfeur professionnel, en passant avant cela par une université américaine, qui permet de combiner études et sport de haut niveau.

Tous deux sont diplômés du système universitaire américain et partagent leur savoir afin de permettre aux jeunes sportifs talentueux d’accomplir de grandes choses. A ce jour, OverBoarder a aidé plus de 1500 étudiants sportifs (issus de 42 pays différents) à trouver leur université outre-Atlantique. Parmi eux, de grands noms du sport belge comme Thomas Pieters, Thomas Detry, Manon De Roey (qui vient de terminer 3ième du Aramco Saudi Ladies International le week-end dernier) en golf, ou encore nos champions Kevin et Jonathan Borlée (athlétisme).

S’inscrire dans une université américaine est une démarche complexe et longue. OverBoarder est là pour aider ces jeunes, qui comme Hugo, rêvent grand !

« OverBoarder m’a aidé à comprendre les différentes offres afin de trouver l’université idéale. Je ne serais jamais devenu aussi performant sans mon passage aux USA, ça a été la meilleure décision de ma vie » témoigne Thomas Pieters, aujourd’hui sous les feux de l’actualité avec son passage officialisé au LIV, la ligue golfique saoudienne.« Ce n’est pas un secret : les meilleurs joueurs de golf évoluent aux USA. Afin de progresser, il fallait que j’aille les défier sur leurs terres. OverBoarder m’a aidé du début à la fin, et ils m’ont permis de trouver le parfait compromis pour la poursuite de mes études et de l’évolution de mon sport. J’avais des critères spécifiques et OverBoarder a rempli toutes mes conditions » ajoute Thomas Detry à propos de son expérience avec eux.

C’est donc en toute confiance qu’Hugo et sa famille ont décidé de leur confier l’avenir de leur fils. C’est Thomas Bruneau, coach de golf français, qui suivra le dossier d’Hugo et qui l’accompagnera jusqu’à sa signature avec une université… et même après si besoin.

« Depuis qu’il a 12 ans, Hugo a été contacté à maintes reprises par les principaux intermédiaires entre sportifs et universités américaines. ASM Scholarships, College Sports America, etc. nous ont contacté pour nous proposer d’aider Hugo dans sa recherche d’une université du top niveau aux Etats-Unis. Mais dès les premiers contacts avec OverBoarder, nous avons su que ce serait eux qui s’occuperaient de notre fils » explique Olivier, le père d’Hugo.OverBoarder se charge de tout le processus d’inscription notamment. L’heure est donc actuellement à la préparation du dossier complet d’Hugo au niveau sportif, avec son palmarès, son calendrier golfique, l’enregistrement de vidéos de tous ses coups, etc. mais aussi académique avec ses derniers résultats scolaires, tout aussi importants pour les futurs recruteurs. Un travail préparatoire qui servira à séduire les coachs des universités de Division 1, l’objectif avoué d’Hugo.

« J’aimerais trouver une université compétitive dans laquelle je me sente bien, pour réussir à combiner études et sport au plus haut niveau. Je n’ai encore que 15 ans, ce n’est pas encore pour demain en effet, mais je dois m’y préparer au mieux dès à présent. J’aurai aussi des tests à présenter (TOEFL et SAT), en anglais, afin d’évaluer si mon niveau est suffisant. Je ferai en tous cas les efforts nécessaires pour y arriver, pas de crainte là-dessus ! » nous explique Hugo, plus motivé que jamais à réaliser ses rêves.

Le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) est un test d’anglais requis par toutes les universités pour les étudiants non-américains. Il teste la capacité à comprendre et à s’exprimer en anglais standard nord-américain. Le SAT (Scholastic Aptitude test) mesure quant à lui le niveau d’anglais et les qualités de raisonnement mathématique de l’étudiant. La réussite de ces 2 tests est une étape obligatoire à l’obtention d’une bourse sportive par la NCAA Clearing House, qui fait autorité dans le monde du sport universitaire.