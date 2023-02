Un «phénomène météorologique exceptionnel» s’est produit au-dessus du pôle Nord: voici pourquoi cela pourrait avoir un impact énorme sur la Belgique dans les prochaines semaines

« L’augmentation soudaine et brutale de la température rend le système dans la stratosphère, à 50 kilomètres au-dessus de nous, complètement confus », explique le météorologue Frank Deboosere à nos confrères. « En quelques jours, la température peut monter de plusieurs dizaines de degrés, passant d’environ -80 degrés à 40 degrés. Et si cela se produit, c’est le signe avant-coureur d’une vague de froid qui pourrait frapper notre pays d’ici quatre à huit semaines », ajoute l’expert.

Un tel phénomène se produit à peu près tous les deux ans, indiquent les météorologues. Selon l’expert en météo Roose, le dernier observé remonte au 5 janvier 2021. « Quelques semaines plus tard, le nord de l’Amérique a été frappé par une violente tempête de neige, avec plus de 300 morts et 27 milliards de dollars de dégâts », explique-t-il. Mais Frank Deboosere tempère : « Ce n’est pas toujours comme ça. Pour le même prix, il ne se passe rien du tout. Nous sommes déjà le 20 février. Oui, la neige peut tomber, mais en mars, nous avons généralement de la neige ici et là. Faire de grandes prédictions à ce sujet maintenant est un petit peu prématuré », ajoute-t-il.