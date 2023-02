Gaetano, de Forchies-la-Marche, a eu gain de cause au tribunal: il n’est pas homophobe

Gaëtano a été condamné à 1 an de prison pour des coups portés à un jeune homme, avec la circonstance de mobile homophobe. Devant le tribunal, il a protesté: « Je l’ai frappé, c’est vrai. Pas du tout parce qu’il est homo, mais parce qu’il racontait partout à Forchies-la-Marche qu’on avait entretenu des relations sexuelles, lui et moi. C’est à cause de ces fausses rumeurs qui me faisaient du tort dans le village que j’ai eu ce geste de violence et non parce qu’il est gay ».

Le tribunal a admis qu’il y avait doute et l’a acquitté de la circonstance aggravante. Gaëtano a obtenu un sursis simple.