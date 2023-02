Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. Deila dans le Top 3 avec Vrancken et Geraerts

« En parlant d’entraîneurs, il y en a un qui épate tout le monde, c’est évidemment Ronny Deila, qui fait partie à mes yeux du Top 3 des coaches avec Wouter Vrancken et Karel Geraerts. Je me demande même si quelqu’un d’autre que Deila aurait pu remonter son équipe de cette manière après la contre-performance face à Courtrai, et aller planter quatre buts à l’Union en devant jouer sans numéro 9 ! Ce qui est râlant pour le staff et les joueurs, c’est le fait d’avoir gaspillé autant de points contre des mal classés. Sinon, le Standard serait largement dans le Top 4, au détriment de Bruges ! Mais si rien ne change du côté du Club, je pense que la quatrième place se jouera entre le Standard et La Gantoise, qui vont tous deux se rendre au Jan Breydel ces prochaines semaines… »

