80 ans après que sa famille a fui le domaine familial pendant la guerre, Jan y retourne avec un plan laissé par son père: il y a fait une découverte incroyable...

« Mon père vieillissait et je l’ai en quelque sorte harcelé, j’ai dit : ‘S’il te plaît, dessine-moi une carte. Un jour, je pourrai aller au domaine et le récupérer’ », explique Jan dans les colonnes du Mirror. « Il m’a donné cette carte en 1989, accompagnée de quelques instructions, il l’a dessinée de mémoire 50 ans après son départ », ajoute le Polonais.

Jan explique que la dernière phrase des instructions laissées par son père disaient de « trouver l’argent et les fusils de chasse ». « Quand j’ai lu ça, c’était comme une directive, et je suis devenu très ému de devoir réaliser ce rêve », explique le sexagénaire.

Gustaw, le père de Jan, s’est installé en Afrique du Sud après avoir combattu pour les alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé en 1991. C’est cette même année que l’Ukraine a obtenu son indépendance. Mais ce n’est que dix ans plus tard que Jan a réalisé sa première visite dans le domaine familial. En 2019, il a commencé ses recherches. Il explique que cela semblait être « une tâche presque impossible ». « C’était une aiguille dans une botte de foin. Sur cette carte, il a dessiné où se trouvait le manoir d’origine. Il a été détruit par les Russes, soit dit en passant, mais nous avons trouvé les fondations », raconte Jan.

« J’étais très ému »

« Ensuite, il y avait une ligne pointillée traversant un champ cultivé. Aujourd’hui, ce n’est plus que de la brousse. Et puis ses instructions ont dit : ‘Là où commence la forêt, vous devez creuser pour retrouver notre argent’. Et bien sûr, 80 ans plus tard, on ne sait pas si la forêt a reculé ou remonté la pente », explique Jan.

Avec l’aide de sa nièce Layla et de deux détecteurs de métaux, Jan est parvenu à ses fins. Soudain, le détecteur de métaux a sonné. « J’étais très, très ému », explique-t-il. « L’une des choses que nous avons sorties était une boîte à bijoux et à l’intérieur se trouvaient toutes sortes de bibelots. Ma nièce a dit : ‘Ce sont les bijoux de ta mère’ », raconte le sexagénaire. « Alors j’étais là, touchant des trucs qu’elle avait rangés 80 ans auparavant. C’était donc très émouvant pour moi », ajoute-t-il.