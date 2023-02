«C’est hyper vulgaire, avec sa langue, ses nichons…»: Laeticia Hallyday porte plainte pour injures publiques contre sa fille Joy, dans «Touche pas à mon poste» (vidéo)

Ce lundi matin, on apprend que Laeticia Hallyday a décidé de porter plainte contre « Touche pas à mon poste ». C’est l’avocat de la famille, Gilles Gauer, qui l’a annoncé à l’AFP, précisant qu’un signalement a été réalisé auprès de l’Arcom, l’autorité de régulation des médias en France, pour « violation de l’obligation de respect des droits de la personne » et « violation de l’obligation de maîtrise de l’antenne ».

de videos

Lire aussi «Ça me dégoûte», «Il se fait humilier comme une mer**»: cette séquence entre Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna dans «TPMP» révolte les internautes (vidéo)

La séquence qui pose problème date du 30 janvier dernier. Sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs évoquent une vidéo de Joy Hallyday, la fille de Laeticia et Johnny. On peut voir l’adolescente de 14 ans en maillot de bain. Cette séquence postée sur TikTok avait très vite été supprimée du réseau social. Kelly Vedovelli avait alors qualifié la vidéo de « summum de la vulgarité » : « Pour moi, c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons… »