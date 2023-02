Heung-min Son victime de racisme en ligne lors de Tottenham – West Ham: son club appelle «une fois de plus les autorités à agir»

La cible de ce racisme : Heung-min Son, qui est monté au jeu contre West Ham et a planté le deuxième but de Tottenham (victoire 2-0). Le Sud-coréen a reçu des messages haineux sur les réseaux sociaux, comme le révèle son club.

Le racisme est malheureusement toujours bien trop présent dans les stades et ce, partout en Europe. Ces dernières semaines, le joueur du Real Madrid Vinicius en a souvent été la victime en Espagne. Dimanche soir, c’est en Angleterre que le fléau a frappé. Et en ligne cette fois.

« Nous avons été informés des abus racistes en ligne tout à fait répréhensible dirigés contre Heung-Min Son pendant le match », écrit Tottenham dans son communiqué. « Nous sommes au côté de Sonny et appelons une fois de plus les entreprises de médias sociaux et les autorités à agir. »