Une rappeuse britannique rejoint l’affiche du Core Festival, dans le parc d’Osseghem à Bruxelles

La rappeuse britannique Little Simz viendra retourner le parc d’Osseghem le dimanche 28 mai à l’occasion du Core festival, annonce lundi l’organisation.

Avec sa combinaison de hip hop, r&b, jazz et soul, la musicienne est acclamée par les plus grands artistes du genre, Kendrik Lamar en tête. Elle s’est également vue récompensée d’un BRIT Award et d’un Mercury Prize pour son album «Sometimes I Might Be Introvert».