«Islam Slimani pleurait presque dans le vestiaire»: Brian Riemer revient sur le gros raté de l’attaquant d’Anderlecht contre Courtrai

Malgré de nombreuses occasions, Anderlecht n’est pas parvenu à aller chercher les trois points sur la pelouse de Courtrai ce dimanche (2-2). « On a pris un point mais je ne suis pas satisfait parce qu’on aurait dû gagner », a indiqué le coach anderlechtois Brian Riemer après la rencontre.

« On a eu assez d’occasions pour « tuer » le match avant que celui-ci ne devienne excitant. On a très bien entamé la rencontre et on aurait déjà dû marquer avant notre 0-1. Après, on a laissé Courtrai rentrer dans son match notamment en leur offrant le but égalisateur alors que la phase commence par un corner en notre faveur. On a peut-être marqué un but chanceux avec Murillo mais on a manqué de nombreuses occasions avant cela. Et après le 2-2 aussi avec Slimani. Normalement, il met cette tête cent fois au fond. Mais pas ici. Malheureux, il était presque en train de pleurer dans le vestiaire parce qu’il a manqué cette occasion. »