La zone de police Bruxelles Midi présente sa nouvelle brigade cycliste «VITES»

L’attention de cette brigade cycliste, qui fera partie intégrante du service « Trafic », se concentrera dans un premier temps sur la sécurité routière et les nuisances qui l’accompagnent. Selon le dernier Moniteur de sécurité, c’est ce qui reste l’une des plus grandes préoccupations des Bruxellois.

La brigade vélo est composée de six inspecteurs motivés qui ont chacun acquis beaucoup d’expérience au sein du service « Intervention ». Au-delà des problèmes de circulation, ils se veilleront également à contribuer à la sécurité générale de Forest, Saint-Gilles et Anderlecht.

Les avantages

Circuler à vélo présentera de nombreux avantages comparé aux autres patrouilles classique de police. Les inspecteurs pourront se déplacer dans des environnements moins accessibles, plus rapidement et plus efficacement. Grâce à cela, ils contribueront également à l’aspect proximité de la zone de police.