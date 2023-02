Il y a 20 ans, l’incendie des Mésanges faisait 7 morts à Mons: une commémoration émouvante était organisée ce lundi matin (photos)

Dix plus tard, le 5 juin 2013, la justice montoise reconnaît la société de logements « Toit et Moi » (ex-Sorelobo) « coupable d’homicide par défaut de prévoyance ou de précaution ». L’ancien bourgmestre Maurice Lafosse, président de la société de logements, et Viktor Zdanov, directeur gérant, sont acquittés. Le tribunal souligne le manque de sécurité dans l’immeuble qui n’était pas équipé d’exutoires de fumées, d’alarme incendie, de portes coupe-feu ou de compartimentages, autant de défauts révélés dans des rapports préalables des pompiers.

John Joos a tenu un discours. - E.G.

Lire aussi Vingt ans après le drame des Mésanges à Mons, Béatrice Delhaye tente toujours de se reconstruire: «Des tentatives de suicide, j’en ai fait»

Les victimes de la catastrophe et leurs proches sont réunis. Sont également présents les pompiers qui, il y a 20 ans, intervenaient sur les lieux. L’émotion est forte, les visages sont graves.

De nombreuses personnalités politiques sont présentes : les membres du collège communal montois, le ministre-président du gouvernement wallon Elio Di Rupo. Marc Darville, président de la société de logements Toit&Moi a également fait le déplacement.

de videos

John Joos et Nicolas Martin ont tous deux pris la parole. - E.G.

« Nous n’oublions pas »

Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, prend la parole. « Vingt ans plus tard, le souvenir du drame est toujours gravé dans nos mémoires. Nous n’oublions pas. Cette cérémonie est un moment de communion dédié aux victimes et à tous ceux qui ont été marqués par ce drame funeste. » John Joos, ancien porte-parole du comité des victimes, prend aussi la parole. « On ne peut pas leur rendre hommage sans se souvenir de leur courage. Les victimes ne méritaient pas de perdre la vie de cette façon. »

Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, a déposé une couronne de fleurs. - E.G.

Devant la stèle, 7 bougies ont été disposées. Les victimes rescapées présentes ce lundi les allument. Les enfants du conseil communal les déposent chacun à leur tour. Nicolas Martin dépose une couronne de fleurs roses.

Un pompier présent il y a 20 ans

Le caporal Bernard Beugnies, pompier de Mons, est sur place ce lundi matin. Il était également sur les lieux la nuit du drame. « On a été appelés pour un feu de poubelle. Malheureusement, quand on a vu le drame qui se jouait, c’était tout autre chose. » Dans cette situation, il faut rapidement réagir. « On se remet vite en question et on fait le maximum, on se donne encore plus. Dans notre travail, certaines interventions sont plus banales que d’autres. Mais lorsqu’on voit ça, notre force est décuplée. On veut faire le maximum pour les gens. »

Le caporal Bernard Beugnies se souvient du drame. - E.G.

Il se souvient parfaitement de cette nuit-là. « Il y avait l’avant du bâtiment mais aussi l’arrière qui brûlaient. Il fallait combattre l’incendie en sortant les gens. Tout est dans ma mémoire. On vit avec jusqu’à la fin de ses jours. On se dit parfois qu’on aurait pu faire encore plus, mais ce n’est pas possible. » Pour le caporal, il était primordial d’être présent lors de cette cérémonie. « On se remémore ce qu’il s’est passé. On se met à la place des victimes et de leurs familles. On ressent leur tristesse et leur désarroi. C’est important », conclut-il.