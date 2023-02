Elle se fait rouler dessus par un char au carnaval de Malmedy: les chevaux se sont emballés!

15.000 personnes étaient présentes dans les rues de Malmedy ce dimanche pour le retour du carnaval, soit bien plus de monde qu’en 2020 selon les organisateurs. Pas selon la police, qui a dénombré moins de monde qu’il y a trois ans.

Une personne de 36 ans, habitant Malmedy, s’est fait écraser par un char. « Des chevaux tractant le char ont pris peur et sont devenus incontrôlables, explique la zone de police Stavelot-Malmedy. La femme qui les menait a été éjectée, elle est tombée sur le timon puis au sol. Et elle s’est fait rouler dessus par le char. » Ensuite les chevaux ont percuté une Opel Corsa et le char une Renault Captur.