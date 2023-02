Travaux sur le pont du Many et sur le pont de Seraing: les conditions des circulation perturbées jusqu’au 24 février

Depuis ce lundi, le Service Public de Wallonie (S.P.W.) procède à des travaux à deux endroits du territoire sérésien. Un garde-corps doit être placé à l’angle de la rue de la Vieille Espérance et du pont du Many alors qu’un garde-corps accidenté doit être réparé au niveau de la N604 à l’entrée du pont de Seraing.

Les travaux seront réalisés jusqu’au vendredi 24 février. La Ville de Seraing a pris de nouvelles mesures de circulation qui risquent de causer quelques perturbations. Sur le pont du Many, la circulation sera ramenée sur la bande de gauche, rue de la Vieille Espérance, dans le sens descendant, et ce, sur une septentaine de mètres en amont du pont du Many à 4100 Seraing.