L’opposition iranienne manifeste à Bruxelles contre le régime de Téhéran

L’opposition exhorte en outre l’Occident à ordonner la fermeture des ambassades iraniennes et à renvoyer des diplomates dans leurs pays. Ils dénoncent également les «traités de transfèrement» (d’échange de prisonniers) que certains pays, dont la Belgique, souhaitent conclure avec le régime de Téhéran. Ce type de traité pourrait permettre la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, prisonnier depuis près d’un an et condamné par la justice iranienne à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage.