Le corps sans vie retrouvé samedi dans un canal à Gand est celui de Gabriel Tack , porté disparu depuis le 31 janvier

Le corps sans vie de l'homme a été repéré samedi dans le Ringvaart, sur le canal de ceinture intérieur entre Drongen et Vinderhoute. La police et le centre des pompiers ont été prévenus et le corps a ensuite été sorti de l'eau par les pompiers. Le corps a dû rester dans l'eau pendant un certain temps.

Lundi, il s'est avéré que le corps était celui de Gabriel Tack, 79 ans, qui était porté disparu depuis un certain temps. L'homme a été vu pour la dernière fois le 31 janvier à son domicile dans la Dikkelindestraat à Gand. Quelques instants plus tard, sa voiture a été retrouvée dans la Beekstraat à Mariakerke. Selon le ministère public, les conclusions de l'expert montrent qu'il n'y a aucun indice de malveillance.