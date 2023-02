La chatte de Rachel est kleptomane… et elle ne vole pas n’importe quoi: «Elle est un peu dingue» (photo)

Demo, la chatte de Rachel, vole des objets, et pas n’importe lesquels. À plusieurs reprises, l’animal est revenu à la maison avec… des sextoys !

C’est le jour où Demo a rapporté des perles anales que Rachel a été pour le moins surprise. « Elle est si fière de ses vols et crie à la porte pour me faire savoir qu’elle est de retour », témoigne Rachel. « Elle a toujours l’air si contente, avec son grand sourire. Elle est un peu dingue », ajoute la Britannique.

Mais quand sa chatte lui a rapporté un ourson qui venait d’un cimetière voisin, Rachel a commencé à s’inquiéter. Elle a contacté la mère du petit garçon décédé, qui a été très compréhensive et qui a dit que Demo pouvait garder le jouet, et qu’elle irait en chercher un nouveau pour la tombe de son fils. « Elle a dit de garder le nounours et qu’elle en mettrait un nouveau sur la tombe, mais Demo a pris le nouveau aussi », explique Rachel, assez embarrassée.

« Elle a un handicap, mais cela divertit les gens. Ils m’arrêtent dans la rue pour me poser des questions sur elle », raconte encore Rachel. Concernant le nounours que Demo a ramené, la médium que Rachel a consultée a donné une explication : « Elle m’a dit que Jack (le chien de Rachel, décédé) demande à Demo de ramener le nounours, pour que je sache qu’il va bien ».