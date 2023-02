Thomas & Piron souhaite rassurer les riverains de Rixensart : «Le projet possède tout une série d’atouts qui sont mal compris»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous l’écrivions il y a quelques jours, ce projet fait grincer les dents des riverains. Face à leurs craintes, l’entreprise a souhaité réagir.

« C’est un projet pilote, avec un objectif carbone neutre, en adéquation avec le plan CLIMARIX de la commune », explique Joël Polus , le directeur Prospection et Développement chez Thomas & Piron Bâtiment. L’entreprise croit énormément en ce projet, car il répond à une demande et aux nouvelles réalités environnementales. « Ce ne serait pas réalisable si on construisait une série de maisons à la place des appartements”, poursuit Joël Polus, “Le projet possède tout une série d’atouts qui sont mal compris ».