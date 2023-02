Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie: le gouvernement wallon quadruple son aide humanitaire

Le gouvernement a décidé, face à l’accroissement du nombre de victimes, d’apporter un soutien humanitaire plus conséquent. Aux 250.000 euros déjà annoncés, le gouvernement ajoute 750.000 euros, pour mobiliser au total un million d’euros, a précisé le cabinet du ministre-président, Elio Di Rupo (PS) dans un communiqué.

Ce soutien humanitaire se fera au travers du consortium 12-12, constitué des sept grandes organisations humanitaires belges (Caritas International, Croix-Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International et UNICEF). L’objectif de ce consortium est de permettre de rassembler via une seule entité l’ensemble des dons des particuliers, pouvoirs publics et entreprises.