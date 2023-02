Trois ans de prison requis contre Laurent Badot pour tentative d’incendie, il avait été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa mère en octobre dernier par la cour d’assises de Namur

Le parquet de Namur a requis ce lundi trois ans de prison à l’encontre de Laurent Badot, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa mère en octobre dernier par la cour d’assises de Namur, pour des préventions de tentatives d’incendie, de menaces, de harcèlement et de destruction de mobilier.

Les faits examinés ce lundi ont été commis en février et mars 2020 à Gembloux. Le 14 février, Laurent Badot a menacé son père et la compagne de celui-ci, et les a harcelés entre le 9 et le 16 février. Le 15 février, le prévenu a détruit le velux d’un appartement de son père, garagiste, afin de pénétrer dans l’atelier. Le 6 mars 2020, le prévenu exigeait que son père répare son véhicule. Comme il ne pouvait le faire immédiatement, Laurent Badot est reparti et a allumé des ballots de paille situés à côté de l’écurie de son père, chaussée de Charleroi. Le feu a pu être éteint à temps.