La police disperse un rassemblement de 100 véhicules dans le zoning du Brûlé à Quaregnon

Dans le Borinage, 4% des conducteurs positifs aux stupéfiants: «On est presque aux mêmes chiffres que l’alcool, c’est interpellant!», prévient le policier Bertrand Caroy L’accident causé par Pierre Palmade, positif à la cocaïne, a suscité une vive émotion. Quelle est la situation en matière de stupéfiants dans notre région ? Réponse avec Bertrand Caroy, responsable du service circulation de la zone de police boraine.

Par Nicolas Zinque

Dans la zone de police boraine, êtes-vous confrontés à de nombreux conducteurs positifs aux stupéfiants ?

La conduite sous influence de drogue, de cannabis et de cocaïne est de plus en plus présente sur nos routes. On s'en rend compte lors de nos contrôles. Il faut savoir que dans nos contrôles routiers, on arrive presque aux mêmes chiffres entre drogues et alcool, c'est interpellant ! Si on prend l'année 2021, on a eu 316 personnes positives à la drogue au volant et 319 à l'alcool. Sur l'ensemble de l'année 2022, on a contrôlé 11.042 personnes. Le résultat, c'est 300 conducteurs positifs à la drogue et 400 à l'alcoolémie. Ces chiffres sont très proches. Et si on prend le début de l'année 2023, du 1er janvier au 10 février, on a contrôlé 1.270 personnes pour 52 chauffeurs positifs à la drogue, soit 4 %. C'est un gros pourcentage, quand même ! C'est pour ça qu'on doit absolument faire attention et prendre ce phénomène en ligne de compte.

Des accidents impliquant des chauffeurs sous cocaïne se produisent-ils régulièrement ?

Le niveau d’alcool est contrôlé depuis des années, tout le monde est au courant. Mais les gens pensent que les services de police ne contrôlent pas la drogue. Et ça, c’est totalement faux : il existe des tests pour la drogue depuis 20 ans. Ils ont été améliorés d’année en année, et aujourd’hui, la police possède un test et une analyse salivaires qui facilitent la procédure et le travail sur le terrain. Quand on arrête un conducteur ou quand une personne est impliquée dans un accident, si elle est négative à l’alcootest, mais qu’on voit qu’elle présente des signes qui pourraient faire penser qu’elle a pris quelque chose ou consommé des médicaments, on fait appel à une liste standardisée de signes extérieurs. Si plusieurs de ces signes sont observés, la personne va subir un test salivaire. Si celui-ci est positif, on fait une analyse qui part au laboratoire pour connaître la quantité exacte de drogue. Bertrand Caroy, responsable du service circulation de la zone de police boraine. - Archives T.D.

Prenez-vous des mesures particulières contre la drogue au volant ?

Durant les contrôles, on vérifie la drogue, bien sûr. Mais d'autres mesures, actuellement non. Dernièrement, le ministre a annoncé que pour fin d'année, il allait proposer les tests de drogues systématiques à chaque accident (voir ci-dessous).

Peut-on imaginer des campagnes de prévention comme les campagnes BOB ?

On fait des actions dans les écoles pour sensibiliser les adolescents à la drogue, pour leur dire que c’est mauvais. Au niveau des contrôles routiers, on détecte plusieurs fois par semaine des personnes sous influence. La drogue fait partie de notre travail au quotidien.

Tout accident est un drame, mais le fait qu’une personnalité comme Pierre Palmade est impliquée et que l’affaire est médiatisée peut-il aider à sensibiliser au problème ?

Que ce soit plus médiatisé, c’est triste, parce qu’un accident reste un accident. Personne connue ou inconnue, si un accident se produit sous l’influence de la drogue ou de l’alcool, les circonstances restent les mêmes. D’un côté, c’est dramatique pour la personne blessée grièvement ou qui perd la vie ; de l’autre, c’est une infraction qui doit être suivie d’un jugement. Mais qu’elle soit connue ou pas, je pense que toute personne est jugée de la même manière. Je ne suis pas là pour critiquer les personnes, celui qui consomme, c’est son problème, moi je suis là pour dire : la drogue au volant, c’est comme pour l’alcool, c’est interdit. C’est tout. Et la drogue est interdite en Belgique, la seule chose autorisée, c’est le véritable CBD. C’est une drogue thérapeutique, avec un maximum de 0,2 % de THC, qui est justement la drogue récréative. Même si vous êtes suivi [médicalement, NDLR], si vous conduisez sous influence, vous serez verbalisé. Les tests sont élaborés en laboratoire, donc s’ils réagissent à une drogue, on peut dire ce que l’on veut, nous, on doit faire l’analyse et prendre des mesures. On se base sur l’analyse du test salivaire. S’il est négatif, au revoir, merci, bonne route ; s’il est positif, on fait une analyse, qui est envoyée en laboratoire. Notre devoir s’arrête là : on fait cesser une infraction, la suite dépend du parquet.

Que risque-t-on concrètement ?

Dès qu'il y a stupéfiant, le procureur du roi est d'office en charge du dossier. La police prend une mesure immédiate pour faire cesser l'infraction puis elle transmet le dossier à l'autorité judiciaire. Dans le cadre d'un contrôle routier, quand on est pris sous l'influence de stupéfiants, il y a un retrait du permis de conduire ordonné par un officier de police judiciaire. Comme j'ai ce statut, en général j'ordonne un retrait de 15 jours. L'amende sera déterminée par le procureur du roi durant le jugement, selon les éventuels antécédents. Il y a aussi des frais liés à la condamnation, à l'analyse, au dépannage… Et si la personne est impliquée dans un accident, ça aura aussi une influence au niveau de l'assurance : sa compagnie pourrait ensuite se retourner vers elle.

Un message, que vous souhaiteriez faire passer ?