«Demain nous appartient»: une nouvelle héroïne incarnée par Charlie Nune va semer la zizanie Charlie Nune, vue dans « Plus belle la vie », rejoint la série dans la peau de Soizic Vernet, l’ex de François Lehaut (Emmanuel Moire). TF1

Par Frédéric Seront

Plus que jamais, le défi des séries quotidiennes est d’arriver à renouveler leurs intrigues pour tenir en haleine les téléspectateurs, ce qui passe notamment par l’arrivée de nouveaux personnages. C’est ainsi qu’on verra débarquer ce jeudi, sur la RTBF (et vendredi sur TF1), Soizic Vernet, campée par Charlie Nune, qu’on avait découverte il y a une dizaine d’années dans « Plus belle la vie ». « J’ai trouvé très flatteur que l’on me propose spontanément ce rôle », confie la comédienne de 41 ans. « Le personnage est décrit comme une femme forte, franche et sans filtre, ce qui m’a tout de suite plu. » de videos Lire aussi Les séries quotidiennes comme «Demain nous appartient» vont-elles trop loin? Soizic va donc débarquer à Sète, où elle intègre l’hôpital en tant que gynécologue. « Soizic vivait sur l’île de Bréhat avec son fils, Adam. Ce dernier ayant décidé, il y a peu, de rejoindre son père, François Lehaut (Emmanuel Moire), dans la cité sétoise, sa mère décide de se rapprocher de lui. C’est en tout cas la version officielle car elle semble vouloir reconquérir son ex et ne tarde pas à semer la zizanie entre Charlie et François », poursuit l’actrice. « Gynécologue, Soizic remplace le docteur Samuel Chardeau au sein de l’hôpital et va s’occuper de l’accouchement de Roxane. Comme elle a tendance à se mêler des discussions qui ne la regardent pas et à mettre les pieds dans le plat, il lui arrive de rendre ses interlocuteurs mal à l’aise. Les situations se débloquent avec la plupart de ses collègues mais pas avec tous ! Notamment lorsqu’un médecin particulièrement séduisant fait lui aussi son arrivée à l’hôpital… »

Pour Charlie Nune, incarner Soizic n’a pas été trop compliqué. Du moins en ce qui concerne l’aspect professionnel du personnage. « Mes parents sont médecins. Ayant grandi dans le milieu médical, je me suis sentie très à l’aise dans ce rôle. Je n’ai aucun tabou avec le corps humain et je n’avais aucune appréhension à interpréter une gynécologue. » Elle s’est donc directement retrouvée dans son élément, d’autant qu’elle connaissait déjà une partie de l’équipe. « J’ai retrouvé Camille de Pazzis et Alexandre Varga, avec qui j’avais tourné pour TF1 dans La vie est à nous, mais aussi Patrick Guérineau, avec qui j’avais joué dans Camping Paradis. Quant à Dounia Coesens, rencontrée sur Plus belle la vie, elle est devenue une amie. J’ai également la chance de retrouver des techniciens et des réalisateurs. C’est à la fois rassurant et prometteur d’une bonne ambiance. »