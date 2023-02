Tim Merlier après sa victoire à la photo-finish: «Moi-même je n’étais pas sûr d’avoir gagné» (vidéo)

« J’ai fait un bon sprint et j’avais encore un bon jump sur la fin, mais Caleb est sorti de ma roue et on sait alors qu’il est dangereux », a déclaré Merlier au micro des organisateurs. « C’était très serré. Il a fallu attendre longtemps le résultat. Moi-même je n’étais pas sûr d’avoir gagné, mais je suis content d’être le vainqueur ».

Lire aussi UAE Tour: incroyable photo-finish entre Tim Merlier et Caleb Ewan pour la victoire d’étape, Remco Evenepoel réalise un bon coup (vidéo)

Après le Tour d’Oman, le sprinter de Soudal-QuickStep s’impose cette fois aux Émirats arabes unis. « J’ai déjà gagné au Tour et au Giro mais c’est beau de gagner ici car la plupart des grands sprinters sont au départ », avance le champion de Belgique, qui a fait partie d’un groupe de treize coureurs sortis du peloton dans cette étape marquée par les bordures. Remco Evenepoel, 8e de l’étape, faisait aussi partie de ce groupe de tête, qui a terminé avec 50 secondes d’avance sur le peloton. Le champion du monde fait ainsi une bonne affaire au général. « Nous sommes venus ici pour les victoires d’étapes et un classement pour Remco. La victoire d’étape est acquise et nous faisons une bonne affaire au classement », selon Merlier. « Mais la course est encore longue et la lutte n’est pas finie. Il y a encore six étapes et nous sentirons certainement les efforts d’aujourd’hui dans le contre-la-montre par équipes de demain ».