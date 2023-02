Lesley, coach sportive de 64 ans, choque les internautes en publiant une photo avec sa petite-fille Tia sur Instagram: «Nous partageons nos vêtements et même nos bikinis» (photos)

Et les deux femmes l’affirment : on croit souvent que Tia est la fille de Lesley, et non sa petite-fille, tant la sexagénaire paraît jeune et en pleine forme ! « Ma grand-mère est jeune dans son cœur et nous partageons toutes les deux une passion pour la santé et la forme physique. Elle a l’air incroyable et je vais certainement vivre une vie saine comme elle quand j’aurai son âge », affirme Tia.

De son côté, Lesley a exprimé sa fierté à l’égard de sa petite-fille : « Je suis tellement fière de Tia et j’adore la façon dont nous avons des intérêts communs. Nous partageons souvent des vêtements et même des bikinis ».