«Ce n’est pas passé inaperçu»: le geste d’Erik ten Hag qui relance les rumeurs envoyant Youri Tielemans à Manchester United! (vidéo)

Où signera Youri Tielemans l’été prochain ? En fin de contrat à Leicester City le 30 juin prochain, le Diable rouge pourra signer gratuitement où il le souhaite, et beaucoup de clubs suivent sa situation de près.

Parmi les candidats, on retrouve notamment Arsenal et Manchester United, dont les noms reviennent régulièrement dans les rumeurs. Ce dimanche, lors du match entre les Red Devils et Leicester, Erik ten Hag a eu un geste à l’égard de Tielemans qui a relancé les rumeurs. Au moment où le Belge s’apprêtait à monter au jeu, le coach de Manchester United lui a fait une tape dans le dos, qui n’a pas échappé aux fans sur les réseaux sociaux.