Guerre en Ukraine: une défaite russe en Ukraine est «inévitable», d’après l’opposant emprisonné Alexeï Navalny

Il estime que les « vraies raisons » de l’offensive sont des difficultés politiques et économiques en Russie, ainsi que la volonté de Vladimir Poutine « de garder le pouvoir à tout prix » et de laisser comme héritage historique une image de « Tsar Conquérant ». Selon M. Navalny, des dizaines de milliers d’Ukrainiens innocents ont été tués.

L’opposant appelle en outre la Russie à respecter les frontières avec l’Ukraine convenues en 1991, à la dislocation de l’URSS, et qui incluent donc la péninsule de Crimée dans le territoire ukrainien. La Crimée a été annexée en 2014 par Moscou et M. Navalny a souvent été accusé, dans le passé, de soutenir cette mesure dénoncée par la communauté internationale. « Il faut laisser l’Ukraine tranquille et lui donner la possibilité de se développer comme son peuple l’entend », écrit-il, appelant au retrait des troupes russes. « Continuer la guerre, c’est un cri d’impuissance, mais l’arrêter, c’est un geste fort », poursuit M. Navalny.

L’opposant insiste en outre sur la nécessité, lorsque le conflit sera terminé, de compenser économiquement l’Ukraine, et d’enquêter avec des instances internationales sur les « crimes de guerre » commis. Il a aussi assuré que la plupart des Russes n’avaient pas « une conscience impériale » et a appelé au « démantèlement du régime poutinien ». « En prenant conscience de notre histoire et de nos traditions, nous devons faire partie de l’Europe et suivre une voie de développement européenne. Nous n’avons pas d’autre voie et n’avons pas besoin d’une autre voie », a-t-il conclu.