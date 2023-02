Faut-il dire créateur de contenu ou influenceur? Nous en avons parlé avec Jill Vandermeulen et Gaëlle Garcia Diaz De plus en plus d’instagrameurs et youtubeurs ne veulent plus être associés à un mot qui renvoie une image négative. Instagram Gaëlle Garcia Diaz / Jill Vandermeulen

Si vous suivez chaque semaine « Les traîtres », sur RTL-TVI, la mention ne vous a pas échappé. Plusieurs des candidats, comme la tiktokeuse Shauna Dewit, ou David Rodriguez, le Belge le plus suivi sur TikTok, sont présentés comme des « créateurs de contenus ». Un mot fourre-tout qui désigne ce qu’on appelait autrefois des influenceurs : des youtubeurs, instagrameurs et donc désormais aussi tiktokeurs. C’est que le terme d’influenceur n’a plus la cote. Dans une interview récente à Sudinfo, Jade Lebœuf, la fille de l’ex-footballeur Frank Lebœuf, mettait d’ailleurs un point d’honneur à ce qu’on parle d’elle comme d’une créatrice de contenus et non en tant qu’influenceuse, malgré ses 150 000 abonnés sur Instagram. Alors, qu’est-ce qui a mené à ce glissement sémantique ? Nous avons demandé à deux des plus grandes stars belges des réseaux sociaux, Jill Vandermeulen et Gaëlle Garcia Diaz, leur avis sur la question. L’occasion aussi de balayer certaines idées reçues sur leur métier. de videos Jill Vandermeulen (550 000 abonnés sur Instagram et YouTube) : « Je n’ai rien à voir avec ces gens de la télé-réalité »

S’il en est une dont les poils se hérissent dès qu’on la qualifie d’influenceuse, c’est bien Jill Vandermeulen. « Ce terme ne me dérangerait pas s’il n’avait pas été autant sali par certaines personnes », nous confie tout de go l’animatrice de RTL, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Silent Jill.

« La réaction du public est très virulente quand il entend le mot influenceuse. Lorsqu’on utilise ce terme, on passe pour des imbéciles qui ont fait de la télé-réalité, des arnaqueuses qui vendent de la merde aux gens et ne font rien de leur journée, à part recevoir des cadeaux et passer des vacances à Dubaï, alors que je suis à mille lieues de ça. Je ne veux donc pas être mise dans le même sac que toutes ces personnes. Bien sûr, j’influence le public qui me suit, mais de manière saine, positive et authentique. Si je fais du placement de produit, ce n’est jamais pour des marques de merde, pour parler cru. J’essaye de fournir un travail de qualité, honnête, avec de bonnes valeurs. C’est extrêmement frustrant d’avoir des commentaires médisants de gens qui ne connaissent rien à notre métier. On est des créateurs de contenus, on bosse toute la journée, contrairement à certains qui s’imaginent qu’on ne fout rien. Ma journée de travail commence au moment où je me lève le matin et où je prends mon téléphone en main, et se termine quand je le redépose sur la table de nuit. Je n’ai jamais de répit. Je ne m’en plains pas, mais c’est un travail qui est émotionnellement très lourd, car on doit sans cesse subir des critiques à la moindre chose que l’on dit ou que l’on fait. »