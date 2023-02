Avertissement important: il est demandé de ne pas consommer ces produits, certaines bouteilles peuvent être dangereuses, ramenez-les au point de vente où vous les avez achetées!

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), l’AFSCA retire de la vente différents sirops (600ml) de la marque Karvan Cévitam et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de petits morceaux de plastique. Dans certaines bouteilles, des morceaux de la couche protectrice située à l’intérieur peuvent se détacher et donc se retrouver dans votre boisson.

Ce rappel concerne tous les produits dont la date de péremption est de septembre ou décembre 2023, et avant.