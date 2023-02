Trasis, qui fabrique des équipements pour le diagnostic des cancers, investit dans 2 sociétés et construit un nouveau bâtiment à Ans

Trasis est une société active dans le domaine de la radiochimie et de la médecine nucléaire : elle fournit les équipements nécessaires à la production quotidienne de produits radiopharmaceutiques, utilisés notamment dans le cadre du PET-Scan. Ses clients sont les centres de recherches, les sociétés pharmaceutiques et les hôpitaux. L’entreprise ansoise est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Elle conçoit et réalise des équipements pour le diagnostic et le traitement de cancers et de maladies neurodégénératives : une technologie très demandée et déjà présente dans 58 pays.

Aujourd’hui, Trasis annonce clôturer une année 2022 record, avec une croissance de ses ventes de +50%, indique l’entreprise dans un communiqué de presse. Elle investit pour son avenir via le rachat la société ERAS LABO (Grenoble, France), un co-investissement dans la start-up belge ABSCINT (Ganshoren, Belgique) et ajoute 5.000m² à ses infrastructures actuelles.