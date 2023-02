D3B ACFF: après un périple au Brésil, Xavier Roex est de retour aux affaires à La Calamine

Après un séjour idyllique en Erasmus, au Brésil, Xavier Roex est revenu il y a quelques semaines et a pris une place de titulaire au sein de la phalange calaminoise. « J’étais à Sao Paulo et j’ai vécu une expérience inoubliable par la multitude des contacts humains, culturels et linguistiques que j’ai connus en abordant des personnes venues de tous les continents. J’ai également pu voyager aux quatre coins du Brésil et même aux confins de ce pays, en allant jusqu’au Paraguay, en Bolivie et en Argentine. » Xavier Roex sous le soleil brésilien. - D.R.

Xavier est arrivé de l’AS Eupen cet été. Là-bas, il évoluait en U21 en contrat semi-pro. « Alexandre Digregorio m’a appelé alors que j’arrivais en fin de contrat et il m’a proposé de partir sans contrainte en Erasmus, six mois, avant de reprendre avec La Calamine, ce qui m’arrangeait parfaitement bien », explique-t-il.

Un peu de suffisance Et après trois bonnes rencontres et une spirale qui commençait à devenir positive, il a un peu déchanté face à Mormont. « Ce n’est pas tant Mormont qui fut excellent, même si cette formation était bien en place, c’est plutôt La Calamine qui n’y était pas. Personnellement, j’ai eu du mal à rentrer dans mon match. L’équipe a manqué d’agressivité et a probablement affiché un peu de suffisance par rapport aux derniers résultats, qui étaient très positifs. On doit se reprendre la semaine prochaine à Herstal, même si ce sera un match piège. »

Lire aussi D3B ACFF: défaite sur le plus petit écart pour La Calamine, l’expérience a fait la différence Le joueur, qui est âgé de 22 ans, ne souhaite pas s’arrêter là. « J’évolue comme arrière latéral gauche mais monter d’un cran ne me dérange pas. Je pense disposer d’une bonne vision de jeu, d’être rapide et de pouvoir servir mes coéquipiers par une bonne qualité de centres. Un point fort qu’il m’a été difficile de montrer face à Mormont car c’était un match compliqué. En fait, je suis satisfait de mes trois premières rencontres mais pas de la quatrième où je pouvais faire beaucoup mieux… Mais mon objectif est clairement de rester titulaire. » Pas de carnaval cette année Celui-ci est détenteur du permis de conduire, ce qui l’aide à gérer les entraînements et les études. « Je suis étudiant à l’Université de Liège où j’effectue un Master en « Banking and Asset Management » qui me mèneront à la gestion d’actifs et de fonds d’investissement. »