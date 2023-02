Un nouveau souffle pour la braderie d’Ath

A cette occasion, une partie de la ville était fermée aux automobilistes histoire d’attirer la foule. Il faut bien avouer que le succès des braderies est en berne ces dernières années, et ce malgré plusieurs changements de formules. Cependant depuis que l’association des commerçants a repris l’organisation, on sent un regain d’intérêt. Nicolas Langhendries, président : « Cette année, nous avons voulu concentrer la braderie, autour du champ de foire car c’est la braderie de la foire d’hiver. Et nous avons voulu nous fixer stratégiquement dans ce coin de la ville. Depuis plusieurs années, nos braderies étaient plutôt tristounettes et suite à cela nous avons réorganisé tout ça. Pour ce dimanche, nous avons eu pas mal de demandes d’ambulants et plus de 35 commerces extérieurs à la ville sont venus s’installer. Je crois que nous allons rester dans cette dynamique. Il faut savoir que le manque d’ambulants était le gros point noir de l’organisation et du coup les badauds ne venaient plus à cause d’un manque d’animations. Nous avons retravaillé le concept ». A voir si cette formule continuera à plaire, mais ce dimanche, il y avait plus de monde que d’habitude. Sans oublier que la Royale Chorale Rencontre a joué son traditionnel concert en l’église Saint-Martin où le monde avait répondu présent. Le week-end prochain sera le clou de cette foire d’hiver avec deux cortèges : un le samedi offert par les forains et le traditionnel cortège publicitaire de l’ACAA le dimanche à partir de 14h.