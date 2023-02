Mauvaise surprise pour Tom après être passé à la pompe à essence: il n’avait dépensé que 20 euros et pourtant, il ne s’attendait pas à ça en découvrant l’état de son compte en banque!

« C’est la fin du mois et il y avait quelques grosses factures. Je ne suis peut-être pas le seul à devoir faire attention aux finances. C’est pourquoi j’avais délibérément mis de l’essence pour 20 euros uniquement », ajoute-t-il.

Après avoir fait le plein d’essence à Zwijndrecht, en Flandre, Tom s’est rendu au supermarché pour faire quelques courses. Mais une fois à la caisse, il eu la très mauvaise surprise du « solde insuffisant ». « Alors que je savais qu’il y avait encore plus de 300 euros sur le compte », explique-t-il à nos confrères de HLN .

de videos

Tom est alors immédiatement retourné à la station-service où il s’était procuré l’essence, et il y a trouvé d’autres victimes. Entre-temps, on a expliqué à Tom qu’il était courant qu’un certain montant soit bloqué sur notre compte lors du remplissage à la pompe. « C’est en fait une garantie de paiement », explique Caroline Baeke, de chez AVIA, la compagnie où Tom a mis son essence. « Nous communiquons cela aux clients avec un autocollant sur le terminal de paiement, mais nous comprenons que tout le monde ne lit pas ces informations. Ce montant peut varier de 115 à 375 euros », explique encore Caroline Baeke.