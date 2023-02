Tia Hellebaut candidate à un poste dans le Conseil de l’Association européenne d’athlétisme

Tia Hellebaut, la championne olympique 2008 de la hauteur, retraitée des pistes depuis mars 2013, sera candidate, le 22 avril prochain, à Belgrade, à un poste de membre dans le Conseil – le « gouvernement » – de l’Association européenne d’athlétisme (European Athletics) pour les quatre années à venir, a-t-on appris de bonne source. La Ligue belge (LRBA) a, en effet, validé et envoyé sa candidature dans les temps.

Agée de 45 ans, l’Anversoise, qui a eu trois enfants depuis 2009, avait volontairement pris du recul depuis la fin de sa carrière, fondant toutefois, en compagnie de son mari et (ex-) entraîneur Wim Vandeven la « Tia Hellebaut Academy » où elle encadre, dans cinq locations dans le Limbourg et en Campine, des espoirs de l’athlétisme local, des minimes aux scolaires, et organise des stages d’entraînement pendant les vacances scolaires. Elle estime aujourd’hui, alors que son plus jeune fils a 9 ans, qu’il est désormais possible de revenir dans les milieux de l’athlétisme, et ce via une position de dirigeante au plus haut niveau.

Le Conseil d’European Athletics est l’organe faîtier de l’athlétisme européen ; il est composé d’un président, trois vice-présidents et treize membres. C’est pour un poste de membre que Hellebaut a choisi de postuler ; sur les treize, il doit y en avoir minimum cinq de chaque sexe.

Tia Hellebaut présente un profil particulièrement intéressant. Elle a, on l’a dit, été sacrée championne olympique à la hauteur en 2008 (et a fini 4e en 2012 alors qu’elle était déjà maman de deux enfants !) mais possède également deux titres européens, l’un en plein air (2006) et l’autre en salle (2007), et un titre mondial indoor en pentathlon (2008). Elle a aussi brièvement assisté Wilfried Meert à la direction du Mémorial Van Damme en 2016.