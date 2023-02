Menace chimique et nucléaire en Europe: la France hébergera aussi des réserves stratégiques pour les États membres en cas de besoin

La Commission européenne l’a annoncé ce lundi. Ces réserves, qui pourront être immédiatement expédiées dans les États membres, se composeront notamment d’antidotes, d’antibiotiques, de vaccins, de sédatifs et de traitements prophylactiques. Ou encore de matériel d’intervention spécifique pour les incidents NRBC, comme des détecteurs, du matériel de décontamination et des équipements de protection personnelle (masques à gaz et tenues de protection, par ex.).

Elles peuvent être mobilisées à la suite de fuites dans des installations chimiques, des incidents dans des centrales nucléaires ou la propagation de maladies infectieuses, ou après des attaques terroristes. La guerre russe en Ukraine a accentué la nécessité de disposer de telles réserves stratégiques «rescEU», selon la Commission.