Zidane devient ambassadeur Alpine pour porter un message d’espoir

Grâce au partage d’expérience de Zinedine Zidane et à son aura, Alpine souhaite inspirer la jeune génération de talents. Comment ? En portant le message que chacune et chacun, quel que soit son genre, son origine ou son milieu, a les moyens de s’épanouir professionnellement et d’accéder au rang de champion.

La diversité comme pilier de la performance

Le parcours de Zidane, icône internationale du football à la fois en tant que joueur et coach, est un exemple inspirant pour tous les bénéficiaires des programmes pour l’égalité des chances d’Alpine, avec un message : sans diversité, le sport comme la société se privent de talents essentiels à leur performance et à leur rayonnement.