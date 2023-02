Fiabilité automobile en 2023 : les derniers résultats

Les marques asiatiques toujours au top

En haut du classement de la fiabilité, comme souvent, on retrouve les marques asiatiques : Lexus (#1) et Kia (#3). Toyota, Hyundai, Mini, Nissan et Mazda sont également en haut du classement. À l’opposé, on retrouve Jaguar, Mercedes, Tesla, Ford, Audi et Land Rover qui ferme la marche. Le chiffre qui apparaît dans le classement représente le nombre de problèmes rencontrés pour 100 véhicules. Selon l’étude, l’élément le plus problématique est l’info-divertissement. Pour terminer, il est intéressant de noter que les deux voitures les plus fiables sont commercialisées chez nous. Il s’agit du Toyota C-HR et du Lexus RX.