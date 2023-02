1.800 pacsons de cocaïne saisis et 500 grammes de cocaïne en bloc saisis à Saint-Gilles

Depuis plusieurs semaines, des riverains du Square Jacques Franck à Saint-Gilles faisaient état d'un sentiment d’insécurité lié à la vente de stupéfiants de type cocaïne, marijuana et ce, à proximité d’une école. La section Stupéfiants a donc élaboré un plan d’action en vue d’interpeller les vendeurs actifs au niveau de ce quartier.

Le 8 février dernier, la section Stupéfiants organisait une observation offensive avec l’accord du parquet de Bruxelles et l'appui de différentes unités de la zone de police Midi.

Au cours de cette observation, la vente de stupéfiants fut constatée, laquelle donna lieu à l'interpellation d'un individu en flagrant délit. De la cocaïne et de la marijuana furent également retrouvées dans un sac à proximité du vendeur.

Un second individu fut intercepté sur place, soupçonné d'avoir récolté l’argent des ventes de stupéfiants.

Les différents devoirs urgents furent réalisés et l'appartement utilisé comme lieu de confection fut localisé dans le quartier. La perquisition a permis de saisir 1.800 pacsons de cocaïne, 500 grammes de cocaïne en bloc, 300 grammes d’herbe et 1.200 euros. Les deux suspects ont été arrêtés et mis à disposition du parquet. Ils ont ensuite été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.