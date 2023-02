P2B: L’histoire entre Piccoli et Minerois se terminera en fin de saison

Mais l’avenir du box-to-box de 25 ans ne se profilera pas à Thimister-Clermont en 2023-2024.

« Tout s’est bien passé avec le groupe et le staff même si la volonté que nos chemins se séparent était mutuelle », confie Anthony, qui, après trois saisons passées en P2B, a envie de se donner un nouveau challenge. « Je pense avoir les qualités pour au moins viser la P1 et de préférence près de Liège, où j’habite. Mais je ne suis pas contre me lancer dans une P2, autre que la 2B, bien que je reste ouvert à toutes les propositions. »