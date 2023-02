Piet, un Belge à la retraite, n’en croit pas ses yeux en découvrant le montant de l’amende qu’il a reçue au volant de sa Mercedes: «C’est l’équivalent de quatre ou cinq excès de vitesse!» (photo)

« J’ai commis une infraction, mais sans le savoir », explique le Belge, qui se rendait ce jour-là à des obsèques, dans les colonnes du Nieuwsblad. « J’étais peut-être un peu pressé d’arriver à l’heure à la cérémonie. Alors peut-être que je n’ai pas bien regardé tous les panneaux de signalisation », raconte encore Piet. « Ce que je n’ai pas vu, c’est que j’ai apparemment traversé une zone à faibles émissions. Je dois maintenant payer 350 euros pour cela. Et 4 euros supplémentaires, car je n’ai pas payé un premier rappel », témoigne le Belge.

« J’ai bien regardé cette lettre car je me demandais si quelqu’un n’essayait pas de m’arnaquer. J’ai aussi appelé la Fiscalité bruxelloise. L’homme que j’ai eu au téléphone m’a donné la confirmation. C’était effectivement une amende justifiée », raconte Piet. « 350 euros, c’est l’équivalent de quatre ou cinq excès de vitesse ordinaires. J’ai commis une infraction ici, mais sans le savoir. Alors je pense que 350 euros, c’est un peu trop », déplore-t-il.

Mais Piet a eu de la chance et son mécontentement a été entendu. Car après que le Nieuwsblad a contacté la ville, il a reçu un courrier qui fait plaisir. L’amende et les frais de recouvrement supplémentaires vont être supprimés et Piet ne devra rien payer. Il a maintenant acheté une nouvelle voiture, avec laquelle il pourra rouler dans Bruxelles.