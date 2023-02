Nouveaux contrôles routiers ce dimanche à Herseaux: deux personnes recherchées ont été interpellées

Ce week-end, la police locale a réalisé un nouveau contrôle routier. Sur ses réseaux sociaux, la police locale fait l’état des lieux de cette action. Dans l’après-midi de dimanche, un dispositif policier a été déployé sur plusieurs axes importants de l'entité, comme sur la RN58, également appelée « Route Express ». Durant cette opération, les policiers mouscronnois ont contrôlé 30 véhicules et 17 personnes.

Lire aussi Violences envers les femmes: l’association mouscronnoise «De Maux à Mots» toujours plus sollicitée, veut se professionnaliser

Heureusement, la majorité des automobilistes étaient en ordre. Toutefois, des infractions ont été constatées par les policiers. Durant cette après-midi, les forces de l’ordre ont notamment interpellé deux personnes recherchées et réalisé deux arrestations judiciaires. En plus, une personne circulait sans permis de conduire, et une autre en défaut d’assurance.