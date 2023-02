Interpellés après une course-poursuite en possession du butin d’un cambriolage à Froidchapelle, Bruno et Anthony condamnés à 15 et 18 mois de prison

Le 15 septembre 2022, deux individus en Renault Megane tentent de commettre un cambriolage dans une habitation de Froidchapelle. Les occupants parviendront à les mettre en fuite en criant.

Le couple appelle alors la police et découvre qu’une heure plus tôt, un cambriolage a été commis dans une autre habitation de l’entité. Des bijoux et des parfums ont été dérobés et une Renault Megane a été aperçue sur les lieux! Le véhicule sera intercepté un peu plus tard, après une course-poursuite, avec deux hommes à bord. Mais aussi des boucles d’oreille, des flacons de parfum, des tournevis, des pieds de biche….